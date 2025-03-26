Amazon изъял более 15 млн контрафактных товаров в 2024 году

В докладе отмечается, что в прошлом году компания инвестировала более $1 млрд и наняла тысячи сотрудников, в том числе специалистов по машинному обучению и разработчиков программного обеспечения, для борьбы с контрафактной продукцией. Внедрение и совершенствование инструментов на базе искусственного интеллекта позволило заблокировать поступление в продажу на онлайн-площадке 99% поддельных товаров. А количество жалоб брендов на контрафакт, которые затем были подтверждены в ходе проверок, снизилось с 2020 года на 35% — и это при том, что количество товаров на площадке из года в год растет.