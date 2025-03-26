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Amazon изъял более 15 млн контрафактных товаров в 2024 году

В 2024 году Amazon выявил, изъял и утилизировал более 15 млн поддельных товаров, говорится в свежем годовом докладе компании о защите брендов. Ритейлер запустил масштабную программу по борьбе с контрафактной продукцией в 2020 году и с тех пор привлек к ответственности более 24 тыс. правонарушителей.

Источник: AP 2024

В докладе отмечается, что в прошлом году компания инвестировала более $1 млрд и наняла тысячи сотрудников, в том числе специалистов по машинному обучению и разработчиков программного обеспечения, для борьбы с контрафактной продукцией. Внедрение и совершенствование инструментов на базе искусственного интеллекта позволило заблокировать поступление в продажу на онлайн-площадке 99% поддельных товаров. А количество жалоб брендов на контрафакт, которые затем были подтверждены в ходе проверок, снизилось с 2020 года на 35% — и это при том, что количество товаров на площадке из года в год растет.

Наконец, в прошлом году Amazon подключил к программе проверки товаров под названием Transparency («Прозрачность») сами бренды, предоставив им доступ к системе. В итоге через эту систему проверки прошли уже более 2,5 млрд товаров, а количество брендов, участвующих в ней по всему миру, выросло за пять лет с 10 тыс. до 88 тыс.