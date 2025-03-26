Аксаков спрогнозировал, когда ЦБ снизит ключевую ставку

«Мы видим, что благодаря высокой ключевой ставке инфляция стабилизировалась. Более того, она начала потихонечку снижаться. Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.