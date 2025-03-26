Аксаков спрогнозировал, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Инфляция в России демонстрирует снижение, что может создать предпосылки для пересмотра ключевой ставки Центральным банком РФ.
Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24» выразил мнение, что регулятор может пойти на такое решение уже в мае.
«Мы видим, что благодаря высокой ключевой ставке инфляция стабилизировалась. Более того, она начала потихонечку снижаться. Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.
Напомним, что на последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 21 марта, регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом ЦБ обозначил, что готов рассмотреть возможность повышения ставки в случае, если текущие темпы дезинфляции окажутся недостаточными для достижения целевого показателя инфляции в 4%.
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