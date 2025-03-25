FT: введение пошлин на китайские суда больно ударит по американским фермерам

Особое беспокойство вызвано ситуацией с импортом удобрений: по данным Kpler, в 2024 году 46% из 6,7 млн тонн насыпных удобрений перевозились китайскими судами. Если сбор в $1,5 млн будет введен, перевозка подорожает на $62,50 за тонну, и все дополнительные затраты лягут на фермеров. Представители Perdue Farms уже сообщили, что избежать использования китайских судов «практически невозможно», а расходы возрастут на 40%.