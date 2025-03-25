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FT: введение пошлин на китайские суда больно ударит по американским фермерам

Администрация Трампа готовится ввести жесткие пошлины на китайские суда, которые заходят в американские порты. Эта информация вызвала панику в кругах фермеров США — они утверждают, что из-за дополнительных расходов возникнут серьезные проблемы с экспортом сои, пшеницы и кукурузы, пишет The Financial Times.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Торговый представитель США предложил ввести плату за вход в порты для судов, построенных в Китае или управляемых китайскими компаниями, сообщает The Financial Times. Ожидается, что новые тарифы принесут $1,5 млн, однако это уже вызвало серьезные опасения среди американских экспортеров и фермеров.

Сельскохозяйственный сектор, уже пострадавший от ответных тарифов Китая во время торговой войны, может столкнуться с дополнительными вызовами. По словам представителей отрасли, повышение стоимости фрахта, вызванное новыми мерами, сделает экспорт насыпных продуктов невыгодным. United Grain Corporation сообщила о 40%-м росте транспортных расходов и предупредила, что подобные меры угрожают устойчивости их бизнеса.

Негативные последствия новых сборов могут затронуть до 60% мировых морских перевозчиков, что приведет к росту издержек для американских производителей и потребителей. Американская федерация фермерских бюро (AFBF) оценила, что дополнительные расходы на транспортировку могут составить от $372 до $930 млн ежегодно для каждого экспортера. Это ставит под угрозу конкурентоспособность ключевых сельскохозяйственных товаров США, таких как соя и свинина.

Особое беспокойство вызвано ситуацией с импортом удобрений: по данным Kpler, в 2024 году 46% из 6,7 млн тонн насыпных удобрений перевозились китайскими судами. Если сбор в $1,5 млн будет введен, перевозка подорожает на $62,50 за тонну, и все дополнительные затраты лягут на фермеров. Представители Perdue Farms уже сообщили, что избежать использования китайских судов «практически невозможно», а расходы возрастут на 40%.

Крупные судовладельцы, такие как датская торговая группа Bimco, отметили, что флот судов китайской постройки популярен из-за низкой стоимости, и предупредили, что бремя новых тарифов будет переложено на американских покупателей. В Белом доме воздержались от комментариев, однако многие представители отрасли заявляют, что новые сборы скорее нанесут удар по экономике США, чем ограничат китайские интересы.