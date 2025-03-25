FT: введение пошлин на китайские суда больно ударит по американским фермерам

Торговый представитель США предложил ввести плату за вход в порты для судов, построенных в Китае или управляемых китайскими компаниями, сообщает The Financial Times. Ожидается, что новые тарифы принесут $1,5 млн, однако это уже вызвало серьезные опасения среди американских экспортеров и фермеров.
Сельскохозяйственный сектор, уже пострадавший от ответных тарифов Китая во время торговой войны, может столкнуться с дополнительными вызовами. По словам представителей отрасли, повышение стоимости фрахта, вызванное новыми мерами, сделает экспорт насыпных продуктов невыгодным. United Grain Corporation сообщила о 40%-м росте транспортных расходов и предупредила, что подобные меры угрожают устойчивости их бизнеса.
Негативные последствия новых сборов могут затронуть до 60% мировых морских перевозчиков, что приведет к росту издержек для американских производителей и потребителей. Американская федерация фермерских бюро (AFBF) оценила, что дополнительные расходы на транспортировку могут составить от $372 до $930 млн ежегодно для каждого экспортера. Это ставит под угрозу конкурентоспособность ключевых сельскохозяйственных товаров США, таких как соя и свинина.
Особое беспокойство вызвано ситуацией с импортом удобрений: по данным Kpler, в 2024 году 46% из 6,7 млн тонн насыпных удобрений перевозились китайскими судами. Если сбор в $1,5 млн будет введен, перевозка подорожает на $62,50 за тонну, и все дополнительные затраты лягут на фермеров. Представители Perdue Farms уже сообщили, что избежать использования китайских судов «практически невозможно», а расходы возрастут на 40%.
Крупные судовладельцы, такие как датская торговая группа Bimco, отметили, что флот судов китайской постройки популярен из-за низкой стоимости, и предупредили, что бремя новых тарифов будет переложено на американских покупателей. В Белом доме воздержались от комментариев, однако многие представители отрасли заявляют, что новые сборы скорее нанесут удар по экономике США, чем ограничат китайские интересы.