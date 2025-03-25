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Володин поручил подготовить законопроект об уголовном наказании для дропперов

Председатель Госдумы также отметил необходимость проработать инициативу об ответственности банков за перечисления денежных средств в случае наличия уведомлений об их последующем выводе.

Источник: Госдума

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты парламента проработать и внести на ближайшие пленарные заседания законопроект об уголовной ответственности для так называемых дропперов — пособников дистанционных мошенников. Депутатам следует также проработать инициативу об ответственности банков за перечисления денежных средств в случае наличия уведомлений об их последующем выводе, подчеркнул Володин.

«Прозвучали конкретные законодательные инициативы, давайте попросим профильные комитеты их проработать — комитет по госстроительству и законодательству, комитет по финансовому рынку с тем, чтобы вынести на ближайшие заседания. Законодательные инициативы о введении уголовной ответственности для дропперов и, соответственно, о введении ответственности для банков, которые перечисляют денежные средства, несмотря на уведомления, что осуществляется вывод денежных средств», — отметил Володин в ходе рассмотрения законопроекта о защите граждан от кибермошенничества на пленарном заседании Госдумы.

По словам Володина, депутатам следует рассмотреть эти инициативы в приоритетном порядке «и, не откладывая, это сделать в течение апреля». Он подчеркнул, что мошенники сегодня совершенствуются, поэтому противодействовать им нужно эффективно. «Давайте продолжим работу с тем, чтобы усилить ответственность, возложив ее на дропперов, внеся изменения в уголовный кодекс. А также возложить ответственность на банки. И другие предложения, которые здесь прозвучали, коллеги, давайте изучим с тем, чтобы как можно быстрее изменить законодательство», — отметил Володин.

Он также поблагодарил присутствовавшего на пленарном заседании министра цифрового развития РФ Максута Шадаева за поддержку инициатив, отметив активное участие представителей правительства в работе над темой защиты граждан от кибермошенничества. «Когда наши товарищи из правительства сопровождают закон, вносят законодательную инициативу — итог мы с вами видим, единогласная поддержка. Поэтому хотелось бы, чтобы вот такие практики и подход в работе другие министерства использовали, не проходя мимо проблем, которые людей волнуют», — подчеркнул Володин.