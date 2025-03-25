Володин поручил подготовить законопроект об уголовном наказании для дропперов

По словам Володина, депутатам следует рассмотреть эти инициативы в приоритетном порядке «и, не откладывая, это сделать в течение апреля». Он подчеркнул, что мошенники сегодня совершенствуются, поэтому противодействовать им нужно эффективно. «Давайте продолжим работу с тем, чтобы усилить ответственность, возложив ее на дропперов, внеся изменения в уголовный кодекс. А также возложить ответственность на банки. И другие предложения, которые здесь прозвучали, коллеги, давайте изучим с тем, чтобы как можно быстрее изменить законодательство», — отметил Володин.