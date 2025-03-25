В Роскачестве озвучили эффективную альтернативу штрафам для сотрудников

«Лично знаю пример компании, где очень любили штрафы. В ней была огромная текучка кадров, причем уходили не только оштрафованные сотрудники, но и те, кто просто наблюдал: они понимали, что рано или поздно и их коснётся эта участь. Да, руководитель преподносил штрафы как наказание за невыполнение обязанностей, при этом не сильно углублялся в разбирательства, почему же произошла та или иная ситуация. В итоге сотрудники боялись сделать что-то не по инструкции или регламенту, чтобы не быть оштрафованными, поэтому часто задерживались выполнения заказов, от чего в конечном итоге страдал клиент», — привёл пример специалист.