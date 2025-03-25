В Роскачестве озвучили эффективную альтернативу штрафам для сотрудников

Регулярный анализ и разбор ошибок сотрудников может значительно повысить их эффективность, в то время как применение штрафов лишь усугубляет ситуацию и негативно влияет на моральный климат в коллективе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил эксперт Роскачества и управляющий по консалтингу Beyond Taylor Александр Башков. По его словам, разбор ошибок без санкционных мер позволяет подчинённым не бояться брать на себя ответственность и допускать ошибки в рабочем процессе.
«Штрафы создают атмосферу недоверия в команде, так как сотрудники могут считать обвинения несправедливыми, что приводит к ухудшению морального климата в коллективе. Вместо штрафов мы рекомендуем подход к системным разборам ошибок по принципу черного ящика в авиационной отрасли — там, если вдруг что-то случается, то пилота уже не оштрафуешь, можно лишь делать выводы — и последующей доработки системы, чтобы таких ошибок больше не допускать», — отметил Башков. Он подчеркнул, что такой подход способствует созданию среды, где сотрудники не боятся ошибаться и готовы нести ответственность за свои действия.
Эксперт также добавил, что штрафы лишают сотрудников ощущения того, что их труд ценится, провоцируя повышение текучести кадров. По его оценке, наказания подобного рода не помогают устранить коренные причины проблем, а лишь создают иллюзию активного управления.
«Лично знаю пример компании, где очень любили штрафы. В ней была огромная текучка кадров, причем уходили не только оштрафованные сотрудники, но и те, кто просто наблюдал: они понимали, что рано или поздно и их коснётся эта участь. Да, руководитель преподносил штрафы как наказание за невыполнение обязанностей, при этом не сильно углублялся в разбирательства, почему же произошла та или иная ситуация. В итоге сотрудники боялись сделать что-то не по инструкции или регламенту, чтобы не быть оштрафованными, поэтому часто задерживались выполнения заказов, от чего в конечном итоге страдал клиент», — привёл пример специалист.
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