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В Минстрое назвали вопрос ключевой ставки одним из вызовов стройотрасли РФ

Статс-секретарь, замминистра строительства Юрий Муценек отметил, что по всем направлениям ведется активное взаимодействие.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вопрос ключевой ставки является одним из вызовов для строительной отрасли России, а также жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение высказал статс-секретарь, замминистра строительства РФ Юрий Муценек на заседании Общественного совета при Минстрое России.

«Есть ряд моментов, связанных с вызовами сегодняшнего дня. Это вопрос, связанный с ключевой ставкой, вопросы, связанные с транспортно-логистическими задачами. По всем этим направлениям мы активно взаимодействуем. Благодаря поддержке общественного совета, в том числе, был разработан план поддержки отраслей — стройки и ЖКХ. Сегодня он лег в основу к подготавливаемому к Госсовету у президента (плану — прим. ТАСС)», — сказал он.

Как сообщалось, Банк России на заседании 21 марта в третий раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.