В Минстрое назвали вопрос ключевой ставки одним из вызовов стройотрасли РФ

«Есть ряд моментов, связанных с вызовами сегодняшнего дня. Это вопрос, связанный с ключевой ставкой, вопросы, связанные с транспортно-логистическими задачами. По всем этим направлениям мы активно взаимодействуем. Благодаря поддержке общественного совета, в том числе, был разработан план поддержки отраслей — стройки и ЖКХ. Сегодня он лег в основу к подготавливаемому к Госсовету у президента (плану — прим. ТАСС)», — сказал он.