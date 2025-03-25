В Минстрое назвали вопрос ключевой ставки одним из вызовов стройотрасли РФ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вопрос ключевой ставки является одним из вызовов для строительной отрасли России, а также жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение высказал статс-секретарь, замминистра строительства РФ Юрий Муценек на заседании Общественного совета при Минстрое России.
«Есть ряд моментов, связанных с вызовами сегодняшнего дня. Это вопрос, связанный с ключевой ставкой, вопросы, связанные с транспортно-логистическими задачами. По всем этим направлениям мы активно взаимодействуем. Благодаря поддержке общественного совета, в том числе, был разработан план поддержки отраслей — стройки и ЖКХ. Сегодня он лег в основу к подготавливаемому к Госсовету у президента (плану — прим. ТАСС)», — сказал он.
Как сообщалось, Банк России на заседании 21 марта в третий раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.