В КНР надеются на долгосрочные инвестиции компаний из США

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китай приветствуют долгосрочные инвестиции американских компаний в свою экономику. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, курирующий в правительстве финансы, на встрече в Пекине с главой американской инвестиционной компании Blackstone Стивеном Шварцманом.
«Мы приветствуем привлечение большего количества американских компаний и долгосрочного капитала, включая Blackstone, для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и содействия здоровому развитию торгово-экономических отношений КНР и США», — приводит слова Хэ Лифэна агентство Xinhua.
Шварцман в свою очередь отметил, что Blackstone полностью уверена в развитии экономики КНР и готова продолжать углублять свое присутствие на китайском рынке. Американская компания будет играть активную роль в продвижении торгово-экономических связей двух стран, добавил он.
Blackstone зашла на китайский рынок в 2007 году. Управляющие компанией регулярно посещает КНР и встречается с высшим руководством страны.