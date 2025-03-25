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В КНР надеются на долгосрочные инвестиции компаний из США

Вице-премьер Госсовета Китя Хэ Лифэн заявил, что Пекин приветствует привлечение долгосрочного капитала для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китай приветствуют долгосрочные инвестиции американских компаний в свою экономику. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, курирующий в правительстве финансы, на встрече в Пекине с главой американской инвестиционной компании Blackstone Стивеном Шварцманом.

«Мы приветствуем привлечение большего количества американских компаний и долгосрочного капитала, включая Blackstone, для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и содействия здоровому развитию торгово-экономических отношений КНР и США», — приводит слова Хэ Лифэна агентство Xinhua.

Шварцман в свою очередь отметил, что Blackstone полностью уверена в развитии экономики КНР и готова продолжать углублять свое присутствие на китайском рынке. Американская компания будет играть активную роль в продвижении торгово-экономических связей двух стран, добавил он.

Blackstone зашла на китайский рынок в 2007 году. Управляющие компанией регулярно посещает КНР и встречается с высшим руководством страны.