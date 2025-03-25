В Kept назвали недружественные страны, чей бизнес чаще остается в России

Всего за 2024 год Kept зафиксировала 59 сделок по выходам на общую сумму около $4,5 млрд. Это меньше, чем в 2023 году, — на 45% по количеству сделок и на 54% по их денежному объему. Причины такой динамики лежат на поверхности, признают аналитики: «Регуляторные ограничения становятся все более жесткими, поэтому лишь немногие из компаний, которые не решились выходить ни в 2022-м, ни в 2023-м, дозрели до этого решения в 2024 году». В 2024 году российские власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости.