В Kept назвали недружественные страны, чей бизнес чаще остается в России

Kept мониторит собственную выборку, в которую входят более 300 зарубежных компаний. Они либо являются клиентами Kept, либо имеют близкие контакты с ней и соответствуют нескольким критериям: головная компания находится в недружественной стране, выручка российского бизнеса — не менее 1 млрд руб., владение «существенными активами» в России (недвижимость, производства, розничные сети, портфели кредитов, договоры страхования или лизинга). В выборку не вошли компании, у которых российский бизнес был сфокусирован на дистрибуции импортируемой продукции группы. Как поясняет Kept, для таких компаний решение о выходе в большинстве случаев имело менее существенные последствия и было более простым.