В ГД предлагают использовать кодовое слово в телефонных разговорах с банками

«Считаем необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка. Это кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками», — отметили авторы обращения.