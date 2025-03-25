Эксперт рассказала, как изменятся цены на авиабилеты с 1 апреля

По ее словам, в целом прогнозы на 2025 год ориентируют на умеренный рост цен на авиабилеты на уровне темпов продолжающейся инфляции. Тем более что на мировом рынке авиаперевозок в текущем году наметилась стабилизация.
Дополнительное давление на цены, отметила эксперт, могут оказывать геополитическая напряженность, способная повысить цены на авиатопливо, и рост эксплуатационных расходов авиаперевозчиков.
К факторам, влияющим на стоимость авиабилетов в апреле, Юлия Тулупникова также отнесла применение новых подходов в ценообразовании. Сегодня авиаперевозчики используют новые технологии для корректировки стоимости с учетом изменений спроса и предложения, цен конкурентов и прочих рыночных условий.
«Для путешественников это означает, что цены на авиабилеты могут стать более изменчивыми и непредсказуемыми. Кроме того, потенциально придется платить за них больше при высоком спросе и в пиковые периоды», — пояснила специалист.
По словам экономиста, в ближайшей перспективе следует ждать роста цен, поскольку в апреле авиабилеты традиционно становятся дороже.
«Тем более что март считается низким сезоном, когда цены на билеты максимально снижаются. За счет эффекта низкой базы рост цен в апреле на 10−15% год к году неизбежен», — подытожила Юлия Тулупникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».