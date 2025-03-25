Снижение солености Азовского моря на 0,5% увеличит его экономический потенциал

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Снижение солености Азовского моря даже на 0,5−0,6% позволит увеличить экономический потенциал водоема на 32%, в том числе позволит выпускать в море при приемлемом уровне выживаемости до 78,1 млн экземпляров молоди русского осетра, 204,8 млн экземпляров молоди севрюги и 1,3 млн экземпляров молоди белуги. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Запорожской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.
Ранее сенатор сообщал, что Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года содержит ряд целевых индикаторов. Это увеличение населения почти до 9 млн человек, рост средней заработной планы с 42,3 тыс. рублей до 138,4 тыс. рублей, а также рост валового регионального продукта с 1,3 трлн рублей до 16,8 трлн рублей и снижение солености Азовского моря на 1−2%. Дорожная карта по реализации мероприятий стратегии должна быть разработана до 30 апреля 2025 года.
«Планируется, что соленость Азовского моря будет снижена на 1−2%. По предварительным исследованиям, ее снижение даже на 0,5−0,6% увеличит экономический потенциал водоема на 32%. Это позволит выпускать в море при приемлемом уровне выживаемости до 78,1 млн экземпляров молоди русского осетра, 204,8 млн молоди севрюги и 1,3 млн молоди белуги. Также будут восстановлены популяции пиленгаса и камбалы-калкана», — сказал Ворона.
Он добавил, что также в рамках экологических мероприятий стратегии в каждом регионе Приазовья к 2040 году будут созданы заповедники, «процент заповедности территорий» каждого субъекта составит не менее 10%.
В 2024 году из-за малого поступления пресной воды соленость Азовского моря превысила отметку в 15%, тогда как еще в 2006 году она составляла 9,3%. В результате значительно увеличилась популяция медуз, которые оказывают негативное влияние на развитие рыбной ловли и туристическое благополучие регионов Приазовья. Одним из способов опреснения является расчистка русел малых рек, впадающих в Азовское море, от растительности и ила. Увеличение их проточности и полноводности поможет снизить соленость. В 2024 году в Запорожской области очистили участки рек Обиточной, Домузлы и Малый Утлюк. В 2025 году планируют продолжить эту работу. При этом, как заявил в декабре 2024 года Ворона, всего для снижения солености Азовского моря необходимо расчистить 700 км русел рек.
О Стратегии
2 июля президент России Владимир Путин дал поручение правительству к сентябрю утвердить стратегию развития Приазовья на период до 2040 года. Стратегия развития Приазовья включает семь регионов страны: Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика. Стратегия затрагивает пять основных глобальных направлений: промышленность, рекреация, транспортная инфраструктура, экология, зарыбление моря. Основная цель реализации — развитые регионы-доноры с модернизированной экологически чистой промышленностью, развитым туризмом и богатой рыбной отраслью, а также высоким уровнем жизни населения.