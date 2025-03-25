Снижение солености Азовского моря на 0,5% увеличит его экономический потенциал

В 2024 году из-за малого поступления пресной воды соленость Азовского моря превысила отметку в 15%, тогда как еще в 2006 году она составляла 9,3%. В результате значительно увеличилась популяция медуз, которые оказывают негативное влияние на развитие рыбной ловли и туристическое благополучие регионов Приазовья. Одним из способов опреснения является расчистка русел малых рек, впадающих в Азовское море, от растительности и ила. Увеличение их проточности и полноводности поможет снизить соленость. В 2024 году в Запорожской области очистили участки рек Обиточной, Домузлы и Малый Утлюк. В 2025 году планируют продолжить эту работу. При этом, как заявил в декабре 2024 года Ворона, всего для снижения солености Азовского моря необходимо расчистить 700 км русел рек.