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СМИ: турецкие власти пытаются успокоить инвесторов после массового бегства капитала

В Турции высокопоставленные экономические власти планируют побеседовать с иностранными инвесторами во вторник, сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как напоминает издание, задержание и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу привели к массовым уличным протестам и обрушили турецкие активы.

На этом фоне власти страны приняли чрезвычайные меры, чтобы остановить финансовый крах, включая повышение ключевой процентной ставки, валютные интервенции и запрет на короткие продажи турецких акций.

По данным Bloomberg, турецкие чиновники сегодня проведут беседу с иностранными инвесторами в попытке успокоить рынки.

«Министр финансов Мехмет Шимшек и глава центрального банка Фатих Карахан должны выступить в 13:00 по лондонскому времени во время телеконференции, организованной Citigroup Inc. и Deutsche Bank», — приводит агентство публикацию Минфина Турции.