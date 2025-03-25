СМИ: турецкие власти пытаются успокоить инвесторов после массового бегства капитала

Как напоминает издание, задержание и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу привели к массовым уличным протестам и обрушили турецкие активы.
На этом фоне власти страны приняли чрезвычайные меры, чтобы остановить финансовый крах, включая повышение ключевой процентной ставки, валютные интервенции и запрет на короткие продажи турецких акций.
По данным Bloomberg, турецкие чиновники сегодня проведут беседу с иностранными инвесторами в попытке успокоить рынки.
«Министр финансов Мехмет Шимшек и глава центрального банка Фатих Карахан должны выступить в 13:00 по лондонскому времени во время телеконференции, организованной Citigroup Inc. и Deutsche Bank», — приводит агентство публикацию Минфина Турции.