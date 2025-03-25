Как изменятся выплаты на детей с 1 апреля

Нюансы графика выплат семьям с детьми в апреле
Апрельский график оказания мер социальной поддержки семьям с детьми имеет определенные особенности. Два раза в апреле перечислят:
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячное пособие в связи рождением и воспитанием ребенка;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Причиной изменения графика являются предстоящие майские праздники. Из-за них указанные выше выплаты, которые должны были перечислить в начале мая, перенесли на конец апреля. Таким образом, выплаты за март произведут 3 апреля, а за апрель — 30 апреля.
Новая льгота для семей с детьми
С 1 апреля появится новая льгота для семей с детьми. Согласно поручению президента РФ, власти расширили действие программы семейной ипотеки. Она будет действовать на вторичном рынке жилья в городах, где строят не более двух домов.
Приобрести «вторичку» на льготных условиях по ставке до 6% годовых получат возможность семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно. Такую покупку можно совершить лишь один раз. Есть и другие условия:
- жилье должно находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет;
- дом не должен быть признан аварийным;
- нельзя купить квартиру у взаимозависимых лиц.
Кроме того, жилье должно находиться в многоквартирном доме в границах населенных пунктов, имеющих статус города. В расширенной версии программы не участвуют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленобласть.
Выплаты детям проиндексировали
Власти проиндексировали на 14,75% выплаты детям, являющимся получателями социальной пенсии по случаю потери кормильца (Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 № 287). Такая выплата положена детям, у которых умерший кормилец не имел страхового стажа.
С учетом повышения для детей, потерявших одного родителя, выплата составит 8824,08 ₽, а при потере обоих родителей — 17 648,24 ₽. Сейчас размер социальной пенсии по потере кормильца составляет 7389,83 ₽, а если ребенок потерял обоих родителей — 15 379,73 ₽.
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