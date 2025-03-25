Россияне в два раза чаще стали покупать ненужные вещи

38% респондентов признались, что стали тратить значительно больше денег на покупку ненужных вещей в онлайн-магазинах и на маркетплейсах, чем годом ранее. При этом общий чек на онлайн-покупки либо не изменился вовсе, либо изменился, но незначительно. Примечательно, что в прошлом году таких респондентов было лишь 18%. 33% опрошенных признались, что не заметили динамики по приобретению неиспользуемых в будущем вещей, а оставшиеся 29% подчеркнули, что за последний год поменяли свою финансовую стратегию и стали покупать ненужные вещи значительно реже.