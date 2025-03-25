Россияне рассказали, на что хотели бы потратить миллион рублей

Проект Финансы Mail спросил у читателей, какую бы потребность они закрыли в первую очередь, если бы на них «свалился» миллион рублей.
Каждый пятый россиянин положил бы этот миллион рублей на вклад в банк (21% респондентов).
На втором месте стоит полное или частичное закрытие кредита (14%). Вложили бы миллион в ипотеку или платежи по жилищному кредиту 7,8% участников опроса.
Третье место — у расходов на ремонт квартиры или дома (12,5%).
Каждый десятый (11%) потратил бы миллион на путешествие или отпуск с семьей.
На здоровье миллион готовы потратить 6,5% респондентов, 4,5% хотели бы купить автомобиль. Почти одинаковое число участников опроса — от 3 до 4% — хотели бы потратить миллион на покупку земли или дачи, покупку акций или другие инвестиции и на отдачу долгов. На обучение детей потратить миллион хотели бы 2% респондентов. Еще 2% отложили бы эти деньги «под подушку». Купить мебель или бытовую технику пожелали менее 1% участников опроса.
Участники опроса также могли написать свой вариант, куда бы они потратили миллион рублей. Здесь можно выделить три варианта:
открытие или развитие собственного бизнеса,
помощь детям в покупке жилья,
благотворительность.
Опрос проходил среди читателей проекта Финансы Mail
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».