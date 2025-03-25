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Россияне рассказали, на что хотели бы потратить миллион рублей

Россияне хотели бы потратить случайно появившийся миллион на закрытие ипотеки, помощь в решении жилищного вопроса своим детям, благотворительность и открытие или развитие уже существующего бизнеса, показало исследование Финансов Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Проект Финансы Mail спросил у читателей, какую бы потребность они закрыли в первую очередь, если бы на них «свалился» миллион рублей.

Каждый пятый россиянин положил бы этот миллион рублей на вклад в банк (21% респондентов).

На втором месте стоит полное или частичное закрытие кредита (14%). Вложили бы миллион в ипотеку или платежи по жилищному кредиту 7,8% участников опроса.

Третье место — у расходов на ремонт квартиры или дома (12,5%).

Каждый десятый (11%) потратил бы миллион на путешествие или отпуск с семьей.

На здоровье миллион готовы потратить 6,5% респондентов, 4,5% хотели бы купить автомобиль. Почти одинаковое число участников опроса — от 3 до 4% — хотели бы потратить миллион на покупку земли или дачи, покупку акций или другие инвестиции и на отдачу долгов. На обучение детей потратить миллион хотели бы 2% респондентов. Еще 2% отложили бы эти деньги «под подушку». Купить мебель или бытовую технику пожелали менее 1% участников опроса.

Участники опроса также могли написать свой вариант, куда бы они потратили миллион рублей. Здесь можно выделить три варианта:

  • открытие или развитие собственного бизнеса,

  • помощь детям в покупке жилья,

  • благотворительность.

Опрос проходил среди читателей проекта Финансы Mail 17—20 марта, в нем приняли участие свыше 37 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».