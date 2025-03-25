Россияне рассказали, на что хотели бы потратить миллион рублей

На здоровье миллион готовы потратить 6,5% респондентов, 4,5% хотели бы купить автомобиль. Почти одинаковое число участников опроса — от 3 до 4% — хотели бы потратить миллион на покупку земли или дачи, покупку акций или другие инвестиции и на отдачу долгов. На обучение детей потратить миллион хотели бы 2% респондентов. Еще 2% отложили бы эти деньги «под подушку». Купить мебель или бытовую технику пожелали менее 1% участников опроса.