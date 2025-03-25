Россиянам напомнили, что грозит за неуплату налога на хозпостройки

В беседе с NEWS.ru он сообщил, что россиянам могут запретить выезд за границу, если сумма задолженности по налогу на хозяйственные постройки превысит 10 тысяч рублей. Он отметил, что в подобных случаях налоговая инспекция может инициировать взыскание средств принудительно, включая списание денег со счетов.
«При несвоевременной уплате налога на хозпостройки начисляются пени — в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. Если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, налоговая инспекция может инициировать принудительное взыскание, включая списание средств со счетов и запрет на выезд за границу», — уточнил Желнин.
Согласно разъяснениям юриста, налогообложению подлежат такие хозяйственные объекты, как бани, сараи, гаражи и теплицы, при условии их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и наличия капитального фундамента. Также платить налог необходимо за строения, используемые в коммерческой деятельности, и объекты площадью более 50 квадратных метров, если они не имеют права на налоговые льготы.
«Освобождаются от налога небольшие хозяйственные постройки меньше 50 квадратных метров, если они не предназначены для бизнеса, временные сооружения без фундамента, например переносные теплицы или единственная хозяйственная постройка на участке, при наличии региональной льготы», — отметил эксперт.
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