Россиянам напомнили, что грозит за неуплату налога на хозпостройки

Согласно разъяснениям юриста, налогообложению подлежат такие хозяйственные объекты, как бани, сараи, гаражи и теплицы, при условии их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и наличия капитального фундамента. Также платить налог необходимо за строения, используемые в коммерческой деятельности, и объекты площадью более 50 квадратных метров, если они не имеют права на налоговые льготы.