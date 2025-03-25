Reuters узнал, как Трамп подрывает рыболовную промышленность США

Так, по данным агентства, это решение администрации Трампа привело к чрезмерному вылову атлантического голубого тунца у побережья Северной Каролины. Для рыбаков из Нью-Йорка и Новой Англии это может значить сокращение квот, когда этим летом рыба мигрирует дальше на север, по словам законодателя из Массачусетса, а также представителей отрасли и сотрудников федерального правительства.