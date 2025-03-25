Reuters узнал, как Трамп подрывает рыболовную промышленность США

Рыболовная промышленность Америки регулируется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, которое управляет прибрежным рыболовством, устанавливает квоты и определяет начало и окончание рыболовных сезонов.
Как сообщает Reuters, сделанное президентом США Дональдом Трампом 20 января объявление о 60-дневной приостановке действия существующего регулирования нарушило этот процесс в отношении нескольких видов рыболовства, задержав проведение ключевых совещаний и вызвав путаницу в отношении введения новых правил.
Так, по данным агентства, это решение администрации Трампа привело к чрезмерному вылову атлантического голубого тунца у побережья Северной Каролины. Для рыбаков из Нью-Йорка и Новой Англии это может значить сокращение квот, когда этим летом рыба мигрирует дальше на север, по словам законодателя из Массачусетса, а также представителей отрасли и сотрудников федерального правительства.
Рыболовство на северо-востоке США, в том числе промысел трески, пикши и камбалы, на сумму 41 млн долларов, может не начаться в традиционную дату 1 мая, если не будут приняты экстренные меры, сообщил Reuters Мартенс из Ассоциации рыбаков побережья штата Мэн.
Задержка с открытием рыболовного сезона означает, что у рыбаков будет меньше времени на ловлю, меньше работы для сотрудников и меньше рыбы для отправки на рынки, говорится в материале агентства.
«Если эти квоты не будут поддерживаться, регулироваться и контролироваться с помощью оценки запасов, проводимой Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, это превратится в беспредел, и вы обнаружите, что существующие запасы истощены», — прокомментировал Reuters текущую ситуацию Кристофер Вилли, рыбак и владелец ресторана.