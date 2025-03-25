Отбор газа из ПХГ Европы в марте на 35% выше показателей 2024 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы второй день подряд превышает отбор из них, оказываясь в марте на 7% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В то же время темпы отбора хоть и замедлились, но более чем на треть превышают показатели прошлого года.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 23 марта, по данным GIE, составил 127 млн куб. м. Закачка выросла до 152 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для марта за все время наблюдений — 37,6 млрд куб. м газа.
Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 21 марта. Сейчас они заполнены на 34,01% (на 11,28 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года и продлился 144 дня. За это время страны ЕС отобрали из хранилищ более 73 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составил более 68 млрд куб. м. Суммарный отбор газа из ПХГ на конец периода отопления оказался на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.
Первая половина текущей недели в Европе ожидается гораздо теплее предыдущей, но к выходным может произойти небольшое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 16%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале текущего года составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $470.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 52% от максимума.