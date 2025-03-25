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Банк России повысил официальный курс доллара на среду

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 26 марта 2025 года.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара регулятор повысил с 83,8737 рубля до 84,1930 рубля.

Курс евро регулятор так же повысил с 91,5252 рубля до 92,3409 рубля.

Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,4610 рубля до 11,5572 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 зода вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекоменодацией.