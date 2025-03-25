Банк России повысил официальный курс доллара на среду

Курс доллара регулятор повысил с 83,8737 рубля до 84,1930 рубля.
Курс евро регулятор так же повысил с 91,5252 рубля до 92,3409 рубля.
Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,4610 рубля до 11,5572 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 зода вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекоменодацией.