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Объем экспорта шоколада из РФ в 2024 году вырос на 8%

Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что Россия поставила на зарубежные рынки кондитерских изделий на сумму почти $850 млн.

Источник: Michele Blackwell/CC0

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России по итогам 2024 года, по оценкам экспертов, вырос на 8% и составил почти $850 млн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

«По оценкам экспертов, в 2024 году Россия поставила на зарубежные рынки шоколадных кондитерских изделий на сумму почти $850 млн, что на 8% больше объема 2023 года и является вторым результатом в истории после рекордного 2021 года ($872 млн)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году российский шоколад поставлялся на рынки 90 стран. При этом, как и в предыдущие два года, крупнейшими покупателями отечественного шоколада стали страны — участницы ЕАЭС — Казахстан и Белоруссия, на которые совокупно пришлось около 40% экспортной выручки в данном сегменте. Также сообщается, что по итогам прошлого года российский экспорт шоколада в Казахстан вырос на 3,4%, в Белоруссию — на 9,5%.

Согласно подсчетам федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году российский экспорт шоколадных кондитерских изделий может превысить $1,6 млрд с учетом роста мирового спроса и при условии дальнейшего развития отечественной кондитерской отрасли.

«Шоколад — основной продукт нашего кондитерского экспорта с долей 47% в 2024 году. Рост себестоимости, сложности с логистикой создают определенные угрозы российским поставкам шоколадных кондитерских изделий. Тем не менее такие рынки, как Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, остаются перспективными для развития отгрузок российского шоколада», — комментирует советник руководителя «Агроэкспорта» Александр Якуба, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, главным вызовом для отрасли является позиционирование и продвижение российской кондитерской продукции на зарубежных рынках.