Объем экспорта шоколада из РФ в 2024 году вырос на 8%

Отмечается, что в прошлом году российский шоколад поставлялся на рынки 90 стран. При этом, как и в предыдущие два года, крупнейшими покупателями отечественного шоколада стали страны — участницы ЕАЭС — Казахстан и Белоруссия, на которые совокупно пришлось около 40% экспортной выручки в данном сегменте. Также сообщается, что по итогам прошлого года российский экспорт шоколада в Казахстан вырос на 3,4%, в Белоруссию — на 9,5%.