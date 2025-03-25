НБКИ: средний размер автокредита снизился до минимума с января 2023 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средний размер автокредита в феврале 2025 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,3% (в феврале 2024 года — 1,46 млн рублей), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,5% (в январе 2025 года — 1,22 млн рублей) и составил 1,23 млн рублей. Это самое низкое значение показателя с января 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, наибольший средний размер выданных автокредитов в феврале 2025 года отмечен в Москве (1,64 млн рублей), Московской области (1,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,42 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,41 млн рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,36 млн рублей).
Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самое серьезное сокращение среднего размера автокредита продемонстрировали Самарская (минус 28,4%), Ульяновская (минус 24,1%), Ростовская (минус 23,8%), Нижегородская (минус 21,3%) и Воронежская (минус 20,6%) области.
«Средний размер автокредита сократился до минимума с начала 2023 года. При этом снижение показателя существенно ускорилось после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.