НБКИ: средний размер автокредита снизился до минимума с января 2023 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средний размер автокредита в феврале 2025 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,3% (в феврале 2024 года — 1,46 млн рублей), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,5% (в январе 2025 года — 1,22 млн рублей) и составил 1,23 млн рублей. Это самое низкое значение показателя с января 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.