NBC: Трамп призвал DOGE и дальше сокращать госрасходы

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Курируемое Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) должно продолжить сокращение расходов госбюджета, не обращая внимания на возможные политические последствия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит телеканал NBC News.
«Я понятия не имею, как общественность воспримет эту идею (продолжения сокращения госрасходов — прим. ТАСС), но это должно быть реализовано», — сказал он на встрече с представителями администрации США.
Сотрудники администрации выразили поддержку присутствовавшему на встрече Маску и DOGE, отмечает телеканал. Глава Агентства по охране окружающей среды США Ли Зелдин указал на «невероятную кооперацию» с DOGE, а генпрокурор Пэм Бонди похвалила «невероятную команду Илона». Министр внутренних дел США Дуглас Бергам обратил внимание, что курируемое Маском ведомство выявило множество нарушений при заключении контрактов.
После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп назначил Маска куратором нового ведомства по повышению эффективности работы правительства. DOGE сразу же приступило к масштабной проверке расходов бюджета. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.