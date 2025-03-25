Мосбиржа напомнила, как будет работать на майские праздники

«В праздничные дни 2 и 8 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ), валютном рынке и рынке драгоценных металлов», — сказано в пресс-релизе.
Отмечается также, что заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в эти даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.
Мосбиржа планирует проводить торги на рынке акций 3,4, 10 и 11 мая в рамках дополнительной сессии выходного дня.
30 апреля, 5, 6 и 7 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться в обычном режиме.
«1 и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся», — подчеркивает пресс-служба Мосбиржи.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».