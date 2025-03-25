Мосбиржа напомнила, как будет работать на майские праздники

Отмечается также, что заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в эти даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.