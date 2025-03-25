Костин призвал создать международную правовую базу для защиты финсектора

«Я знаю, что во многих странах думают так: “Если это случилось с Россией, что если однажды это случится и с нами?” Так думают в Китае и в арабском мире. Поэтому я думаю, что санкции следует применять с большой осторожностью. Наверное, следует создать новую правовую базу, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Это мое личное мнение», — сказал Костин в интервью телеканалу CNN, комментируя вопрос восстановления потока иностранных инвестиций в РФ.