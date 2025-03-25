Количество выдач льготных ипотечных кредитов за 2024 год сократилось на 32%

Самые крупные льготные ипотеки выдавали в феврале жителям Москвы — в среднем 7,37 млн рублей, Московской область — 6,65 млн рублей, Калмыкии — 6,59 млн рублей, Санкт-Петербурга — 6,47 млн рублей и Чечни — 6,14 млн рублей. При этом самый длительный средний срок ипотеки по госпрограммам зафиксирован в феврале в Северной Осетии — 342 месяца (28 лет 6 месяцев); самый короткий — в Республике Алтай — 124 месяца (10 лет 4 месяца). В Москве, Томской, Костромской и Ленинградской областях льготную ипотеку выдавали в среднем на 291 месяц (24 года 3 месяца), в Санкт-Петербурге, Калмыкии, Липецкой и Белгородской областях — на 300 месяцев (25 лет).