Количество выдач льготных ипотечных кредитов за 2024 год сократилось на 32%

За февраль 2025 года банки выдали 29,6 тыс. ипотек с господдержкой на сумму 156,24 млрд рублей. На долю льготной ипотеки пришелся 71% от общего количества и 88% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.
Средний размер льготного ипотечного кредита в феврале текущего года составил 5,28 млн рублей, что на 2% выше, чем в феврале 2024 года (5,16 млн рублей). Средний срок кредитования в феврале 2025 года был равен 292 месяцам (24 года 4 месяца), что на девять месяцев меньше, чем в феврале 2024 года.
За месяц количество выдач льготных жилищных ипотек выросло на 87%, а объем — на 77%. В январе текущего года доля ипотеки с господдержкой составляла 57% от общего количества и 79% от общего объема выдач: было выдано 15,83 тыс. кредитов на 88,11 млрд рублей. Средний размер кредита был равен 5,57 млн рублей, средний срок — 304 месяца (25 лет 4 месяца).
В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредита вошли: Москва — 3,28 тыс. кредитов на 24,18 млрд рублей, Московская область — 2,32 тыс. кредитов на 15,39 млрд рублей, Санкт-Петербург — 1,62 тыс. кредитов на 10,46 млрд рублей, Краснодарский край — 1,05 тыс. кредитов на 5,29 млрд рублей и Татарстан — 1 тыс. кредитов на 5,12 млрд рублей.
Самые крупные льготные ипотеки выдавали в феврале жителям Москвы — в среднем 7,37 млн рублей, Московской область — 6,65 млн рублей, Калмыкии — 6,59 млн рублей, Санкт-Петербурга — 6,47 млн рублей и Чечни — 6,14 млн рублей. При этом самый длительный средний срок ипотеки по госпрограммам зафиксирован в феврале в Северной Осетии — 342 месяца (28 лет 6 месяцев); самый короткий — в Республике Алтай — 124 месяца (10 лет 4 месяца). В Москве, Томской, Костромской и Ленинградской областях льготную ипотеку выдавали в среднем на 291 месяц (24 года 3 месяца), в Санкт-Петербурге, Калмыкии, Липецкой и Белгородской областях — на 300 месяцев (25 лет).