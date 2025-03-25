Каким будет курс рубля 26 марта 2025 года: прогноз эксперта

Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не были обнародованы, что разочаровало инвесторов, ожидавших каких-либо позитивных заявлений. При этом сырьевые котировки дружно прибавляли, нефть Brent приближалась к $73.
В Китае котировки телекоммуникационных и технологических компаний столкнулись с давлением на фоне спада ажиотажа вокруг модели ИИ от DeepSeek. В США мартовский индекс доверия потребителей (CB) оказался чуть хуже прогноза аналитиков, как и данные по продажам нового жилья за февраль.
В середине недели ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. В Штатах будет обнародована февральская статистика по базовым заказам на товары длительного пользования. На отечественном рынке Росстат представит недельные данные по темпам роста потребительских цен.
В случае отсутствия важных геополитических новостей индекс МосБиржи может в ближайшее время проверить на прочность уровень 3100 п. по. Прогноз на 26 марта — 3100−3250 п.
На валютном рынке сегодня было волатильно. С утра рубль нес потери к доллару на межбанке, отпуская его почти до 85, и к юаню, который в моменте тестировал 11,64. В течение дня российская валюта смогла улучшить положение и выйти в плюс к юаню. По всей видимости, поддержка со стороны налогового периода позволяет рублю демонстрировать импульсы укрепления, однако растущая в то же время из-за информационной паузы геополитическая неопределенность давит на все рублевые активы. На этой неделе курс нацвалюты может балансировать между локальной поддержкой от фискального периода и давлением от возвращения геополитической премии, завтра ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар — 83,5−85,5 рублей.
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