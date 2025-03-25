Каким будет курс рубля 26 марта 2025 года: прогноз эксперта

На валютном рынке сегодня было волатильно. С утра рубль нес потери к доллару на межбанке, отпуская его почти до 85, и к юаню, который в моменте тестировал 11,64. В течение дня российская валюта смогла улучшить положение и выйти в плюс к юаню. По всей видимости, поддержка со стороны налогового периода позволяет рублю демонстрировать импульсы укрепления, однако растущая в то же время из-за информационной паузы геополитическая неопределенность давит на все рублевые активы. На этой неделе курс нацвалюты может балансировать между локальной поддержкой от фискального периода и давлением от возвращения геополитической премии, завтра ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар — 83,5−85,5 рублей.