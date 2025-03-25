Источник рассказал о решении проблем с платежами туристов в Турции

ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение «ВТБ Онлайн». Клиенты банка уже начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. «Сбер» тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта. В «Сбере» рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. МТС запустила в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду — TR QR; в текущем году компания планирует предоставить возможность оплачивать по национальным QR-кодам в других популярных у российских туристов странах, включая СНГ.