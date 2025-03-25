Источник рассказал о решении проблем с платежами туристов в Турции

ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение «ВТБ Онлайн». Клиенты банка уже начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. «Сбер» тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта. В «Сбере» рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. МТС запустила в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду — TR QR; в текущем году компания планирует предоставить возможность оплачивать по национальным QR-кодам в других популярных у российских туристов странах, включая СНГ.
«Да, ряд российских банков выступили с такой инициативой (оплату по QR-коду — ред.), некоторые начали уже внедрять это на территории Турции. В условиях западных санкций такие инициативы могут упростить процесс расчетов для российских туристов в Турции — популярнейшем для них направлении отдыха. В принципе на это и рассчитывались соглашения соответствующих ведомств двух стран. Упрощение платежей может стимулировать рост числа российских туристов в Турции, так как отсутствие сложности в расчетах всегда привлекательно. Надеемся, что цели будут достигнуты», — сказал собеседник агентства.
Американский президент Дональд Трамп в конце февраля заявил, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявлял ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
При этом посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее отмечал, что противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.