Игра на повышение: нефтяники могут получить демпферные послабления

В Минфине изучают расширение диапазона оптовых цен на топливо, при котором сохраняется право нефтяных компаний на демпферные выплаты. По информации «Известий», регуляторы обсуждают возможность разрешить нефтяникам отклоняться от индикативной цены на 15% и 25% на бензин и дизельное топливо соответственно. Это поможет снизить риски производителей от сезонных колебаний спроса. Более того, специалисты полагают, что для дополнительной стабилизации рынка стоит и вовсе увеличить диапазон до 20% и 30%. По мнению отраслевых экспертов, подобные послабления могут привести к росту оптовых цен на моторное топливо и снижению рентабельности независимых АЗС.
Демпферные выплаты нефтяным компаниям
Минфин РФ и нефтяные компании изучают расширение разрешенного диапазона оптовых цен на топливо, при котором сохраняется право на демпфер, вопрос находится на этапе согласования приемлемых для всех сторон параметров. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.— Мы сейчас согласовываем с коллегами и компаниями тот диапазон, который был бы приемлем как для них, так и для государства, чтобы сильно цена не колебалась, — заявил чиновник журналистам.
Справка «Известий»
Демпфирующий механизм был создан в 2018 году, а введен в январе 2019-го для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
Как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом обсуждения, в числе вариантов изменения диапазона регуляторы обсуждают возможность разрешить нефтяникам отклоняться от индикативной цены на 15% и 25% на бензин и дизельное топливо соответственно.
По словам еще одного собеседника редакции, такие предложения есть в числе инициатив Минэнерго, которые первый замглавы ведомства Павел Сорокин отправлял в Минфин осенью прошлого года. Несмотря на то, что в Минфине не видят предпосылок для роста цен на моторное топливо выше инфляции, о чем заявил Алексей Сазанов, собеседники «Известий» напоминают, что в 2024-м году в России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025−2027 годы, в том числе на моторное топливо.— Стоит напомнить, что рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению размера выплат нефтяникам, — отметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
По ее словам, сезонный рост спроса на топливо может привести к обнулению демпфера, что, безусловно, не устраивает нефтяников.
Параметры механизма демпфера
В прошлом году нефтяники уже обращались в правительство с идеей расширить диапазон отклонения биржевых цен для получения нефтяниками демпферных выплат. В частности, с таким предложением выступал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Он пояснял, что мораторий на обнуление демпферных выплат необходим «на период стабилизации ситуации» на топливном рынке. В качестве альтернативы топ-менеджер предлагал расширить разрешенный диапазон отклонения оптовых цен, чтобы демпфер не обнулялся. Тогда в Минфине отмечали, что «предлагаемые меры по приостановке действия или увеличению установленного предельного отклонения оптовой цены реализации моторного топлива не будут способствовать стабильности цен на внутреннем рынке». И вопрос по сути завис, пока к нему не вернулись в этом году в связи с тем, что параметры механизма демпфера из-за введения акцизов поменялись.
В пресс-службе Минэнерго заявили «Известиям», что «такие договоренности ведутся». «Обсуждается возможность пересмотра действующих диапазонов с учетом принятых решений по изменению налоговой системы», — пояснили в ведомстве.
В Минфине, «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойле» и «Сургутнефтегазе» не ответили на запросы «Известий».Несмотря на то, что демпферный механизм с 2019 года обнулялся только один раз, сегодня нефтяники хотят снизить все возможные риски от такого исхода.— Последнее и единственное обнуление демпфера производилось в сентябре 2023 года, когда индекс экспортной альтернативы достиг рекордных уровней: по бензину 115 тыс. рублей за тонну, по дизельному топливу 114 тыс. рублей за тонну. При этом в 2023-м установленная средняя оптовая цена реализации бензина составила 56,9 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива 53,85 тыс. рублей за тонну, — напомнила генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-МЕДИА») Тамара Сафонова.
Сложности с топливом осенью 2023 года были спровоцированы целым набором факторов — влиянием санкционной политики, логистическими проблемами, сокращением производства и ростом мировых цен. Тогда для стабилизации ситуации правительство ввело временное ограничение на экспорт топлива, увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу, организовало ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд аграриев с оперативной корректировкой объемов. И тем не менее, в 2023 году, согласно данным Минфина, нефтяные компании получили 1,588 трлн рублей демпферных выплат, против 2,171 трлн в 2022-м. За 2024 год обнуление демпфера не производилось и нефтяники получили 1,815 трлн рублей.
Гарантии получения субсидированных выплат для нефтяников
Для дополнительной стабилизации рынка стоит и вовсе увеличить диапазон оптовых цен до 20% и 30% на бензин и дизель соответственно, полагает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.— Крупные потребители, например аграрии, закупаются топливом сезонно. Многие из них «завязаны» на государственных трансфертах. И когда они все вместе получают финансирования, то сразу выходят на биржу за топливом. И если у нефтяников есть обязательство по равномерной продаже топлива, то у покупателей таких обязательств нет. Соотвественно, это приводит к сезонному росту спроса и цен, — отметил собеседник.
По его словам, может случится ситуация, когда нефтяники выполнят свои обязательства, а демпфер им выплачен не будет.— Я считаю, что нужно увеличить диапазон оптовых цен до 20% и 30% на бензин и дизель соответственно, как вариант дополнительной стабилизации рынка, — полагает Дмитрий Гусев. По словам Тамары Сафоновой из «НААНС-МЕДИА», гарантии получения субсидированных бюджетных выплат крайне важны для нефтяников.— В условиях действующего запрета на экспорт, роста затрат на защиту инфраструктуры, обязательств по реализации программ модернизации нефтеперерабатывающим заводам крайне важны гарантии получения субсидированных бюджетных выплат, — отметила она. При этом, по ее словам, увеличение диапазона оптовых цен вряд ли приведет к росту розничных цен на моторное топливо. Скорее, считает она, на маржинальность переработки.
В свою очередь Екатерина Косарева из WMT Consult считает, что в случае увеличения диапазона оптовой стоимости в моменте это может оказать влияние на цены.
«За ростом цен на топливо в нашей стране следят регуляторы. Как правило, они стараются держать их в пределах инфляции. Однако, я не исключу роста цен в оптовом сегменте, а соответственно и снижении рентабельности независимых розничных сетей», добавила эксперт.