Игра на повышение: нефтяники могут получить демпферные послабления

По словам еще одного собеседника редакции, такие предложения есть в числе инициатив Минэнерго, которые первый замглавы ведомства Павел Сорокин отправлял в Минфин осенью прошлого года. Несмотря на то, что в Минфине не видят предпосылок для роста цен на моторное топливо выше инфляции, о чем заявил Алексей Сазанов, собеседники «Известий» напоминают, что в 2024-м году в России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025−2027 годы, в том числе на моторное топливо.— Стоит напомнить, что рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению размера выплат нефтяникам, — отметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.