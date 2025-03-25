Госдума приняла закон, направленный на защиту от кибермошенников

Закон, как пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вводит комплекс мер, пресекающих действия мошенников, среди которых, в частности, закрепление возможности онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи.
«При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», — сказано в его публикации в Telegram.
Кроме того, закон установит запрет для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений на информирование граждан через мессенджеры.
Володин добавил, что массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены.
Помимо этого, документ предоставит россиянам возможности установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи, а также ввести запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.
«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», — заключил Володин.