Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС планирует достичь самообеспечения редкоземельными металлами в 65% к 2030 году

На реализацию проектов выделяется €2 млрд.

Источник: Reuters

РИМ, 25 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен снизить зависимость от КНР и достичь уровня самообеспечения редкоземельными металлами в 65% к следующему десятилетию. Уже предусмотрены почти 50 проектов, предполагающих в том числе активизацию шахт, заявил еврокомиссар, ответственный за процветание и индустриальную стратегию ЕС, Стефан Сежурне.

«Наша цель — достичь 10% добычи, 40% получать за счет обработки и 25% — за счет повторной переработки. Таким образом мы должны на 65% обеспечивать собственную потребность [в редкоземельных ресурсах]», — сказал он в интервью газете La Repubblica. На реализацию проектов выделяется €2 млрд.

«Наша цель — производить в Европе для Европы. Это важно для военно-промышленного комплекса. И мы не должны зависеть от других стран, ни от России, ни от Китая», — добавил Сежурне.

Ранее он заявлял, что Еврокомиссия намерена создать в ЕС стратегический запас редкоземельных металлов, включая литий, кобальт и марганец, для обеспечения своей автопромышленности и военно-промышленного комплекса.