ЕС планирует достичь самообеспечения редкоземельными металлами в 65% к 2030 году

РИМ, 25 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен снизить зависимость от КНР и достичь уровня самообеспечения редкоземельными металлами в 65% к следующему десятилетию. Уже предусмотрены почти 50 проектов, предполагающих в том числе активизацию шахт, заявил еврокомиссар, ответственный за процветание и индустриальную стратегию ЕС, Стефан Сежурне.
«Наша цель — достичь 10% добычи, 40% получать за счет обработки и 25% — за счет повторной переработки. Таким образом мы должны на 65% обеспечивать собственную потребность [в редкоземельных ресурсах]», — сказал он в интервью газете La Repubblica. На реализацию проектов выделяется €2 млрд.
«Наша цель — производить в Европе для Европы. Это важно для военно-промышленного комплекса. И мы не должны зависеть от других стран, ни от России, ни от Китая», — добавил Сежурне.
Ранее он заявлял, что Еврокомиссия намерена создать в ЕС стратегический запас редкоземельных металлов, включая литий, кобальт и марганец, для обеспечения своей автопромышленности и военно-промышленного комплекса.