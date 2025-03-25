Экспорт СПГ США в январе достиг максимума с декабря 2023 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. США в январе экспортировали 414,9 млрд куб. футов (около 11,74 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 4,7% выше показателей аналогичного месяца 2024 года и на максимуме с декабря 2023 года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом США отгрузили в Европу максимальные 86% своего СПГ за всю историю, а лидером по закупкам стала Турция.
Экспорт СПГ в январе оказался на 1% выше, чем в декабре 2024 г., и на 4,7% больше, чем в январе 2024 г. Всего был отправлен 131 танкер с СПГ.
Основными направлениями поставок стали — Турция (71,3 млрд куб. футов, или 2 млрд куб. м), Великобритания (62,5 млрд куб. футов, или 1,77 млрд куб. м), Франция (49,6 млрд куб. футов, или 1,4 млрд куб. м), Нидерланды (35,4 млрд куб. футов, или 1 млрд куб. м) и Испания (30,3 млрд куб. футов, или 0,86 млрд куб. м). На эти страны пришлось 60% всех поставок США.
При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в январе упала до 8,4% по сравнению с 17,6% в декабре 2024 г., следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла — 85,5% в январе и максимум за все время. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.