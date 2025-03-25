Экспорт СПГ США в январе достиг максимума с декабря 2023 года

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в январе упала до 8,4% по сравнению с 17,6% в декабре 2024 г., следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла — 85,5% в январе и максимум за все время. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.