Эксперт объяснил, чем настоящий газовщик отличается от мошенника

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что настоящие сотрудники газовой компании не требуют оплаты услуг на месте, не навязывают срочные работы и всегда действуют в строгом порядке, предусмотренном законодательством.
«Мошенники, выдающие себя за сотрудников газовой службы, могут предлагать ненужные услуги, устанавливать сомнительное оборудование или навязывать срочную замену приборов. Чтобы избежать обмана, важно помнить, что техническое обслуживание газового оборудования проводится планово с обязательным уведомлением жильцов не менее чем за 20 дней до визита. Настоящие специалисты не требуют оплату на месте, не предлагают срочные услуги и не обходят квартиры без предварительного уведомления», — отметил эксперт.
Бондарь добавил, что законные сотрудники газовой службы обязаны иметь при себе служебное удостоверение и наряд с указанием адреса и перечня работ. Любые требования незамедлительной оплаты наличными или агрессивное поведение являются признаками мошенничества.
«При возникновении подозрений следует позвонить в управляющую компанию или газораспределительную организацию и уточнить, действительно ли запланированы работы. Если незнакомые люди представляются газовщиками, но вызывают сомнения, лучший способ защиты — отказ от допуска в квартиру и вызов полиции», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».