Эксперт объяснил, чем настоящий газовщик отличается от мошенника

«Мошенники, выдающие себя за сотрудников газовой службы, могут предлагать ненужные услуги, устанавливать сомнительное оборудование или навязывать срочную замену приборов. Чтобы избежать обмана, важно помнить, что техническое обслуживание газового оборудования проводится планово с обязательным уведомлением жильцов не менее чем за 20 дней до визита. Настоящие специалисты не требуют оплату на месте, не предлагают срочные услуги и не обходят квартиры без предварительного уведомления», — отметил эксперт.