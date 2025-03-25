Депутат оценил размер зарплат многодетных россиянок

В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что их зарплата составляет 30−130 тысяч рублей. Для любой мамы, добавил парламентарий, самый ценный ресурс — это время, поэтому им удобнее работать с частичной занятостью.
«При этом существует проблема — работодатели неохотно принимают в штат многодетных матерей. Это связано с риском частых больничных. Согласно социальным опросам, при трудоустройстве каждой пятой женщине задают вопрос о планировании детей. А каждой второй — об их наличии, количестве и возможности помощи от бабушек, дедушек и других членов семьи», — отметил Никитин.
По словам депутата, 48% многодетных матерей имеют доход ниже прожиточного минимума, а 31% трудоспособных женщин не работают. При этом, напомнил он, оплата частичной занятости при официальном трудоустройстве будет в два раза меньше, чем на полный день.
Никитин предложил поддержать россиянок на законодательном уровне. Например, рассмотреть возможность включения в нормативные акты обязательств для работодателей по выделению штатных мест для трудоустройства многодетных и предложить компаниям создавать дополнительные условия матерям, заключил он.
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