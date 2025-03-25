Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат оценил размер зарплат многодетных россиянок

Около половины многодетных россиянок получают заработную плату меньше прожиточного минимума, заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что их зарплата составляет 30−130 тысяч рублей. Для любой мамы, добавил парламентарий, самый ценный ресурс — это время, поэтому им удобнее работать с частичной занятостью.

«При этом существует проблема — работодатели неохотно принимают в штат многодетных матерей. Это связано с риском частых больничных. Согласно социальным опросам, при трудоустройстве каждой пятой женщине задают вопрос о планировании детей. А каждой второй — об их наличии, количестве и возможности помощи от бабушек, дедушек и других членов семьи», — отметил Никитин.

По словам депутата, 48% многодетных матерей имеют доход ниже прожиточного минимума, а 31% трудоспособных женщин не работают. При этом, напомнил он, оплата частичной занятости при официальном трудоустройстве будет в два раза меньше, чем на полный день.

Никитин предложил поддержать россиянок на законодательном уровне. Например, рассмотреть возможность включения в нормативные акты обязательств для работодателей по выделению штатных мест для трудоустройства многодетных и предложить компаниям создавать дополнительные условия матерям, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».