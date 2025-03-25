ЦБ: рост потребительских цен остается высоким

«В феврале 2025 года потребительские цены выросли на 0,81% (в январе 2025 года — на 1,23%). С сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) прирост цен составил 7,6% (в январе — 10,6%, в IV квартале 2024 года — 12,0%, в III квартале — 11,2%, в II квартале — 8,9%, в I квартале — 6,0%). Годовая инфляция повысилась до 10,06%, для базового индекса потребительских цен годовой прирост увеличился до 9,55%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что большинство показателей устойчивого роста цен продолжили снижаться к предыдущему месяцу. Однако масштаб их замедления был меньше, чем для индекса потребительских цен, а уровень оставался высоким. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса по‑прежнему опережает возможности наращивания физических объемов выпуска.
Как подчеркивает регулятор, замедление роста индекса отчасти связано со снижением вклада товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой.
«В основном это обусловлено замедлением темпов роста цен на услуги, сильно подорожавшие в январе, в том числе из‑за произошедшей тогда индексации. Плодоовощная продукция (с.к.г.) продолжала дешеветь, хотя и меньшими, чем в предыдущем месяце, темпами», — сказано в публикации.
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