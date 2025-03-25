Bloomberg: давление США на Венесуэлу ударит по нефтяной промышленности КНР

«Несмотря на то, что вторичный 25%-ный тариф будет сложно ввести в действие, лицензированные компании могут дважды подумать, прежде чем закупать венесуэльскую нефть, — добавил Сюй, отметив, что Китай вряд ли откажется от проводимой политики. — Отчасти это связано с тем, что некоторые грузы, которые он закупает, подпадают под соглашения о суверенном долге, поддерживаемые Пекином».