Bloomberg: давление США на Венесуэлу ударит по нефтяной промышленности КНР

Пекин на протяжении многих лет поддерживал тесные коммерческие и политические связи с Венесуэлой. Китай был ключевым источником финансирования, а также крупнейшим покупателем венесуэльской нефти, в феврале закупив более 40% ее экспорта, сообщает Bloomberg.
В материале агентства говорится, что последние меры не нанесут серьезного ущерба нефтяной промышленности Китая — их сложно применять, распространены обходные маневры, а покупатели, столкнувшиеся с повышением цен, могут обратиться к другим поставщикам.
Но они увеличат расходы и ограничат предложение для небольших нефтеперерабатывающих заводов, которые страдают от снижения внутреннего спроса, структурного перехода от нефти к другим видам топлива для транспорта и усилий США по прекращению поставок дешёвой иранской нефти, находящейся под санкциями.
«Подобно последним санкциям Вашингтона в отношении китайских небольших частных нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью, я считаю, что указ Трампа в первую очередь направлен против Венесуэлы — он разрывает ее экономические связи с мировым рынком и вынуждает ее сесть за стол переговоров с США», — прокомментировал в интервью Bloomberg последнее решение Трампа Муйю Сюй, старший аналитик по сырой нефти в Kpler.
«Несмотря на то, что вторичный 25%-ный тариф будет сложно ввести в действие, лицензированные компании могут дважды подумать, прежде чем закупать венесуэльскую нефть, — добавил Сюй, отметив, что Китай вряд ли откажется от проводимой политики. — Отчасти это связано с тем, что некоторые грузы, которые он закупает, подпадают под соглашения о суверенном долге, поддерживаемые Пекином».
Официально Китай временно прекратил импорт венесуэльской нефти после введения санкций США в 2019 году, возобновив его только в феврале 2024 года.