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СМИ: советник Трампа опроверг краткосрочный ущерб экономике от повышения тарифов

Главный экономический советник президента Дональда Трампа не считает, что повышение тарифов нанесет краткосрочный ущерб экономике США, заявив, что более сложной задачей будет перенаправление средств из государственного сектора.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Я не думаю, что тарифы повлекут за собой серьезные краткосрочные последствия», — заявил в интервью Bloomberg Стивен Миран, председатель совета экономических консультантов при президенте.

По его словам, они будут связаны с переориентацией экономики с государственного на частный сектор.

За последние два года большая часть новых рабочих мест была создана в государственном секторе, что привело к перекосам в экономике, которые необходимо исправить, отметил Миран.

Ситуация с тарифами «развивается», — заявил в интервью изданию политик, отказавшись комментировать ситуацию по так называемым взаимным тарифам, решение по которым ожидается 2 апреля.