СМИ: советник Трампа опроверг краткосрочный ущерб экономике от повышения тарифов

По его словам, они будут связаны с переориентацией экономики с государственного на частный сектор.



За последние два года большая часть новых рабочих мест была создана в государственном секторе, что привело к перекосам в экономике, которые необходимо исправить, отметил Миран.



Ситуация с тарифами «развивается», — заявил в интервью изданию политик, отказавшись комментировать ситуацию по так называемым взаимным тарифам, решение по которым ожидается 2 апреля.