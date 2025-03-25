СМИ: советник Трампа опроверг краткосрочный ущерб экономике от повышения тарифов

«Я не думаю, что тарифы повлекут за собой серьезные краткосрочные последствия», — заявил в интервью Bloomberg Стивен Миран, председатель совета экономических консультантов при президенте.
По его словам, они будут связаны с переориентацией экономики с государственного на частный сектор.
За последние два года большая часть новых рабочих мест была создана в государственном секторе, что привело к перекосам в экономике, которые необходимо исправить, отметил Миран.
Ситуация с тарифами «развивается», — заявил в интервью изданию политик, отказавшись комментировать ситуацию по так называемым взаимным тарифам, решение по которым ожидается 2 апреля.