Банки виноваты в подорожании жилья, заявили эксперты

Аналитики компании сравнили ключевые группы затрат, влияющие на цену первичного жилья: стоимость строительно-монтажных работ, включая расходы на стройматериалы, и все остальные составляющие цены квадратного метра. По оценке СМПРО, на первую группу в 2024 году приходилось 42% стоимости «квадрата» новостройки, а 58% — на прибыль девелопера, затраты на приобретение прав на земельный участок, стоимость прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затраты на ввод в эксплуатацию, а также рекламу, содержание компании и выплаты по кредитам.