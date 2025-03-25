Аналитики подсчитали средний размер первоначального взноса по ипотеке

Отмечается, что банк проанализировал параметры оформления ипотечных кредитов в сделках с начала года.
Согласно исследованию, около 35% клиентов брали кредиты с наибольшим средним размером первоначального взноса в Камчатском крае, 33% — в Красноярском крае, 30% — в Москве, около 29% — в Приморском крае, от 27% — в Ярославской, Воронежской, Калининградской, Свердловской областях.
Кроме того, подчеркивается, что за первые месяцы 2025 года больше всех сделок было заключено со взносом до 35% — их доля составила 87%. 8% клиентов оплатили взнос 36−50%, а 5% — более 50% от стоимости жилья.
«От размера первоначального взноса зависят ключевые условия кредита, чем больше средств клиент внесет на первом этапе, тем меньше будет размер долга и переплата. Для минимизации ежемесячного платежа кредит оформляют на длительный срок, при наличии возможности можно досрочно погасить ипотеку без каких-либо комиссий», — приводит пресс-служба слова Алексея Косякова, заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ.
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