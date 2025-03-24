Wired: ЕС ищет замену провайдерам облачных сервисов из США

В частности, европейские компании Exoscale и Elastx, предоставляющие облачные услуги, за последние две недели отметили рост числа пользователей, желающих отказаться от сервисов американских провайдеров, при этом некоторые из них уже начали переходить на европейские решения. «Спрос увеличился по всей Европе», — сообщил журналу генеральный директор швейцарского хостинг-провайдера Exoscale Матиас Нёбауэр. По мнению Йоакима Омана, главы шведского провайдера облачных услуг Elastx, в ЕС опасаются, что «США с Европой больше не в одной команде». Эта неопределенность заставляет частных лиц или организации «искать альтернативы».