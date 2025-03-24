В Минтруде перечислили самых востребованных специалистов в 2029 году

«Сильней всего упадет спрос на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РБК.
До этого в Минтруде говорили о необходимости привлечь в экономику к 2030 году не менее 496 тыс. медработников.
Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Министерство труда и социальной защиты сделало многое, но ему не хватает «энергетики для решения проблем с трудовыми ресурсами в различных отраслях». При этом она добавила, что ведомству необходимо уделить внимание законотворческому процессу.