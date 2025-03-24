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В Минпромторге рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики

Василий Осьмаков отметил, что показатель объема инвестиций в обрабатывающей промышленности, включая пищепром, вырос в 2024 году на 22,4%.

Источник: Freepik

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассчитывает на смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Действительно, перегрев и охлаждение сворачиваются, по моей информации. Цены, зарплаты, например, расти уже перестали. То есть реально мы находимся в некоей точке перелома, который произойдет в апреле — мае этого года. И очень надеемся на начало более мягкой денежно-кредитной политики, потому что уже пора», — сказал он.

Осьмаков отметил, что показатель объема инвестиций в обрабатывающей промышленности, включая пищепром, вырос в 2024 году на 22,4%, до 5,8 трлн рублей, что является рекордом. При этом рост в радиоэлектронике составил 48%, в химии — 42%, в автопроме — 36%.

«Цифры яркие, хорошие, но у них есть одна проблема — они дают картинку с отставанием на полгода от реальности. Понимаем, что жесткая денежно-кредитная политика и высокая ключевая ставка. Но по факту в этом году совершенно четко цифры будут сильно ниже», — подчеркнул он.