В Минпромторге рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики

«Действительно, перегрев и охлаждение сворачиваются, по моей информации. Цены, зарплаты, например, расти уже перестали. То есть реально мы находимся в некоей точке перелома, который произойдет в апреле — мае этого года. И очень надеемся на начало более мягкой денежно-кредитной политики, потому что уже пора», — сказал он.