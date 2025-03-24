В Госдуму внесен проект об изменении налогообложения мигрантов

Налоговым кодексом установлено, что нерезиденты РФ платят налог на доходы по ставке 30%. Однако для иностранцев, работающих по патенту, эта норма не применяется — для них действует прогрессивная шкала налогообложения. Авторы законопроекта предлагают распространить общую ставку в 30% на доходы всех иностранных работников.