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В Госдуму внесен проект об изменении налогообложения мигрантов

В Госдуму внесен законопроект об изменениях налоговых норм для иностранцев, чтобы увеличить доходы российского бюджета. Авторами выступили депутаты и сенаторы от ЛДПР.

Источник: Shutterstock

Инициаторы привели данные Росстата, согласно которым в 2022 году около 2,16 миллиона иностранцев получили разрешение на работу в России, причем у 2,03 миллиона был патент. Показатели за 2023 год были схожими.

Налоговым кодексом установлено, что нерезиденты РФ платят налог на доходы по ставке 30%. Однако для иностранцев, работающих по патенту, эта норма не применяется — для них действует прогрессивная шкала налогообложения. Авторы законопроекта предлагают распространить общую ставку в 30% на доходы всех иностранных работников.

Правительство РФ не поддержало эту инициативу. Кабмин указал, что Налоговый кодекс запрещает устанавливать различные налоговые ставки или льготы в зависимости от гражданства физического лица. Также подчеркивается необходимость экономической обоснованности любых изменений в налоговом законодательстве.

Кроме того, законопроект, считает правительство, не учитывает международные соглашения об избежании двойного налогообложения и договоренности Евразийского экономического союза, что может привести к созданию условий для уклонения от уплаты налогов.