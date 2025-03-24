В Госдуме раскрыли, как взять ипотеку с максимальной выгодой

Парламентарий дал три ключевых совета для заемщиков. По его словам, основным критерием успеха является положительная кредитная репутация и добросовестность заемщика.
«Во-первых, узнайте о льготной ипотеке. Сейчас на нее имеют право ИТ-работники, молодые и многодетные семьи, военнослужащие, а также те, кто покупает жилье в сельской местности. Процентная ставка в таких программах отличается: льготная — в среднем 6−8%, обычная — 25−30%», — отметил Никитин.
Он также рекомендовал увеличивать первоначальный взнос. Это снижает риски для банка, что позволяет предлагать более выгодные условия. Например, при покупке квартиры стоимостью 10 млн рублей по семейной ипотеке с минимальным взносом в 50,1% ставка составит 6%, а ежемесячный платеж будет 42,1 тыс. рублей при сроке в 15 лет. Увеличение взноса на 10% позволит снизить платеж до 33,8 тыс. рублей.
Третий совет — максимально оценивать свои финансовые риски. Никитин призвал рассмотреть страхование жизни и здоровья, отметив, что это защитит заемщика и его семью от непредвиденных обстоятельств. Он также подчеркнул важность обдуманного подхода к выбору ипотеки: «Это серьезный шаг, который влияет на финансовую жизнь человека на долгие годы».
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