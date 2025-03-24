В Госдуме раскрыли, как взять ипотеку с максимальной выгодой

Он также рекомендовал увеличивать первоначальный взнос. Это снижает риски для банка, что позволяет предлагать более выгодные условия. Например, при покупке квартиры стоимостью 10 млн рублей по семейной ипотеке с минимальным взносом в 50,1% ставка составит 6%, а ежемесячный платеж будет 42,1 тыс. рублей при сроке в 15 лет. Увеличение взноса на 10% позволит снизить платеж до 33,8 тыс. рублей.