В Госдуме предложили радикально повысить налоги для мигрантов

Так, Леонид Слуцкий указал, что в 2024 году миграционный прирост составил 568,5 тысяч человек, что стало максимумом с 1995. По его словам, большинство приезжих трудятся в найме или по патенту, и налог на их доходы устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения, а не как для всех физических лиц нерезидентов, с которых взымается ставка в 30%.