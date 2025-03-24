В Госдуме объяснили, почему льготную ипотеку нужно давать только по прописке

По его мнению, это позволит исключить спекулятивный эффект.
«Во избежание спекулятивного спроса появилось предложение выдавать льготную ипотеку по месту проживания. Где живешь, там ты можешь получить льготную ипотеку. А если хочешь купить квартиру в ипотеку в другом городе, вопросов нет, бери и покупай на коммерческих условиях», — подчеркнул Колунов.
Он также пояснил, что граждане, приобретающие жилье в других регионах для получения дополнительного дохода, должны делать это на стандартных условиях.
Депутат выразил уверенность, что такая мера способна эффективно противодействовать притоку людей в крупные агломерации. По его словам, привязка льготной ипотеки к месту прописки — это простой и рабочий инструмент, который может принести положительные результаты.
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