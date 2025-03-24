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В Госдуме объяснили, почему льготную ипотеку нужно давать только по прописке

Выдача льготной ипотеки по прописке позволит избежать спекуляций, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По его мнению, это позволит исключить спекулятивный эффект.

«Во избежание спекулятивного спроса появилось предложение выдавать льготную ипотеку по месту проживания. Где живешь, там ты можешь получить льготную ипотеку. А если хочешь купить квартиру в ипотеку в другом городе, вопросов нет, бери и покупай на коммерческих условиях», — подчеркнул Колунов.

Он также пояснил, что граждане, приобретающие жилье в других регионах для получения дополнительного дохода, должны делать это на стандартных условиях.

Депутат выразил уверенность, что такая мера способна эффективно противодействовать притоку людей в крупные агломерации. По его словам, привязка льготной ипотеки к месту прописки — это простой и рабочий инструмент, который может принести положительные результаты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».