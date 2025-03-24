В Госдуме объяснили, почему льготную ипотеку нужно давать только по прописке

«Во избежание спекулятивного спроса появилось предложение выдавать льготную ипотеку по месту проживания. Где живешь, там ты можешь получить льготную ипотеку. А если хочешь купить квартиру в ипотеку в другом городе, вопросов нет, бери и покупай на коммерческих условиях», — подчеркнул Колунов.