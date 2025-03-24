В ГД внесут проект о возможности оформлять перепланировку через «Госуслуги»

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым.
«Законопроект предусматривает использование федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (далее — Госуслуги) при направлении собственником помещения заявлений о переводе помещения и о переустройстве и (или) перепланировке, что позволит не только идентифицировать лиц, подающих такие заявления, но и упростить процедуру направления таких заявлений», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, в документе отмечается, что в случае получения отказа в перепланировке заявителю должен быть дан ответ, в котором будут прописаны причины отказа с обязательными ссылками на нарушения. Авторы законопроекта подчеркивают, что на сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании переводе помещения и о переустройстве и перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме.
Также законопроектом предлагается аккумулировать все сведения о принятых решениях органом согласования в реестре решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме, порядок ведения которого устанавливается правительством РФ.
По мнению авторов инициативы, единая база решений органов согласования позволит оперативно получать информацию о принятых решениях.
«Сегодня процедуры, а именно согласование перепланировки квартиры, перевод из жилого помещения в нежилое и обратно, можно осуществить двумя способами — обратившись непосредственно в уполномоченный орган или через МФЦ. Мы же нашим законопроектом предлагаем добавить третий способ — обращение через “Госуслуги”. Идем по пути дальнейшей цифровизации отрасли, сокращения согласительных процедур и повышения удобства для граждан. Планируем внеси законопроект в ближайшие сутки», — рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Сергей Колунов.