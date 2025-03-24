Тяните билет. Потенциальным пассажирам предложено дать время передумать при покупке

Собеседник «Ъ» в АЭВТ считает, что «при кажущейся привлекательности заботы о пассажирах» предложение «периода охлаждения» чревато рядом рисков. В первую очередь это угроза всплеска возвратов билетов за день-два до вылета. Недополученную прибыль перевозчики будут вынуждены закладывать в стоимость общих тарифов, полагает он: «И всем пассажирам придется доплачивать за невнимательность других». Близкий к Минтрансу собеседник «Ъ» также видит угрозу появления злоупотреблений на рынке в виде спекулянтов и перекупщиков. Еще один источник «Ъ» в крупной авиакомпании отметил, что внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в работе систем бронирования, чтобы отслеживать, когда пассажир приобрел билет и до какого срока может его вернуть или изменить. «Это тоже расходы, которые вряд ли оплатят авторы популистских инициатив», — добавил он.