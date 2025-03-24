Турпоток из России в Турцию зимой снизился на 13%

По мнению экспертов, такая тенденция может быть связана с подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными зимними пляжными направлениями. В частности, увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.