Турпоток из России в Турцию зимой снизился на 13%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию за прошедшую зиму снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 577 тыс. визитов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.
«Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024−2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023−2024 годов. Самый большой спад зафиксирован в феврале — 17,5%», — говорится в сообщении.
В декабре 2024 года турпоток снизился на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%. В целом туристический поток из России в Турцию минувшей зимой сократился до 577 192 визитов.
По мнению экспертов, такая тенденция может быть связана с подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными зимними пляжными направлениями. В частности, увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.