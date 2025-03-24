Топ-8 банковских вкладов сроком на год на 24 марта

Доходность по вкладам начала уменьшаться в декабре 2024 года, после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 21 марта совет директоров регулятора снова оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на год со ставкой 21,59% годовых, который предлагает открыть СДМ-Банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 100 тысяч рублей.
Следующим в списке идет МБ Рус Банк — он предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей по ставке 21,5% годовых.
Ставку в 21,3% годовых предлагает Цифра Банк — на вклад от 500 тысяч рублей.
Открыть вклад со ставкой 20,5% годовых можно в Московском кредитном банке (размер вклада должен быть от 10 тысяч рублей). Здесь же доступны вклады с капитализацией 20,3% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Ставка в АО «Банк Дом.рф» для вклада от 1,5 млн рублей составит 20,1% годовых.
Банк «Зенит» предлагает клиентам вклад под 20,8% годовых, если сумма на нем будет начинаться от 30 тысяч рублей.
АО «Банк Дом.РФ» предлагает открыть вклад на сумму от 50 тыс рублей по ставке 20% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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