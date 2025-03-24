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Топ-8 банковских вкладов сроком на год на 24 марта

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 21 марта 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Доходность по вкладам начала уменьшаться в декабре 2024 года, после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 21 марта совет директоров регулятора снова оставил ставку на уровне 21% годовых.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на год со ставкой 21,59% годовых, который предлагает открыть СДМ-Банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 100 тысяч рублей.

Следующим в списке идет МБ Рус Банк — он предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей по ставке 21,5% годовых.

Ставку в 21,3% годовых предлагает Цифра Банк — на вклад от 500 тысяч рублей.

Открыть вклад со ставкой 20,5% годовых можно в Московском кредитном банке (размер вклада должен быть от 10 тысяч рублей). Здесь же доступны вклады с капитализацией 20,3% годовых на сумму от 3 млн рублей.

Ставка в АО «Банк Дом.рф» для вклада от 1,5 млн рублей составит 20,1% годовых.

Банк «Зенит» предлагает клиентам вклад под 20,8% годовых, если сумма на нем будет начинаться от 30 тысяч рублей.

АО «Банк Дом.РФ» предлагает открыть вклад на сумму от 50 тыс рублей по ставке 20% годовых.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».