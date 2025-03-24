ТАСС: Володин и лидеры фракций встретились с Набиуллиной перед отчетом ЦБ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной в преддверии ежегодных отчетов Банка России и правительства РФ перед депутатами за 2024 год. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.
«Сегодня, в преддверии отчетов правительства РФ и Банка России, в закрытом формате состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителей фракций с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной», — отметил собеседник агентства.
Отчет правительства РФ о деятельности за прошлый год Госдума заслушает на пленарном заседании 26 марта, отчет Центробанка о работе в 2024 году пройдет в Думе 9 апреля.