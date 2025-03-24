ТАСС: Володин и лидеры фракций встретились с Набиуллиной перед отчетом ЦБ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной в преддверии ежегодных отчетов Банка России и правительства РФ перед депутатами за 2024 год. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.